Due proteste uno striscione: ‘Italia riparte dai giovani’ con Lega e Forza Italia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – Due manifestazioni distinte, ma un unico striscione su sfondo tricolore, “L’Italia riparte dai giovani”, utilizzato sia nella protesta della Lega che in quella di Forza Nuova ieri a Roma. La prima occasione in cui è apparso è stata nel pomeriggio in Piazza Cavour, dove il consigliere della Lega alla Regione Lazio, Daniele Giannini, insieme a rappresentanti di partite iva, ristoratori e negozianti ha estratto un simbolico cartellino rosso contro il Governo Conte. In piazza, dove è intervenuto anche il fedelissimo di Matteo Salvini, Claudio Durigon, nelle foto di rito già ci sono alcuni ragazzi a sostenere lo striscione. Poco dopo è stato organizzato un corteo, sempre con lo striscione tricolore al seguito, passato per via Cicerone e arrivato in Piazza del Popolo. Qui la manifestazione è stata dichiarata “sciolta” dallo stesso Giannini. Leggi su dire (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – Due manifestazioni distinte, ma un unico striscione su sfondo tricolore, “L’Italia riparte dai giovani”, utilizzato sia nella protesta della Lega che in quella di Forza Nuova ieri a Roma. La prima occasione in cui è apparso è stata nel pomeriggio in Piazza Cavour, dove il consigliere della Lega alla Regione Lazio, Daniele Giannini, insieme a rappresentanti di partite iva, ristoratori e negozianti ha estratto un simbolico cartellino rosso contro il Governo Conte. In piazza, dove è intervenuto anche il fedelissimo di Matteo Salvini, Claudio Durigon, nelle foto di rito già ci sono alcuni ragazzi a sostenere lo striscione. Poco dopo è stato organizzato un corteo, sempre con lo striscione tricolore al seguito, passato per via Cicerone e arrivato in Piazza del Popolo. Qui la manifestazione è stata dichiarata “sciolta” dallo stesso Giannini.

BoreaLeon : Ma dove si vuole andare??? Una decina di manifestazioni a Firenze in 5 giorni. Ma una sola che raggruppava tutti qu… - rosa_quinto : RT @Mr_Ozymandias: Qualcuno è in grado di spendere due parole in difesa delle proteste di Roma dopo aver difeso, nei mesi precedenti, la vi… - milansette : Milan-Roma costa caro a Giacomelli: si va verso le due giornate di stop, poi ripartirà dalla Serie B - Astronza : da una parte, mentre dall'altra si cerca consenso e pace. Si oppone anche a Mercurio tornato in Bilancia. Insomma s… - poissontels : RT @_DAGOSPIA_: PHILADELPHIA, UN AFRO AMERICANO UCCISO PER STRADA DA DUE AGENTI. PER LE STRADE PROTESTE E CAOS -

Ultime Notizie dalla rete : Due proteste Proteste contro il Dpcm, oggi sfilano i tassisti. Nel weekend due manifestazioni Corriere Fiorentino Nuovo Dpcm agita la maggioranza. Renzi: «Va cambiato». Ira di Zingaretti: «No a doppi giochi». Conte domani vedrà le categorie coinvolte

Il nuovo Dpcm crea fibrillazioni nella maggioranza. Matteo Renzi si dice intenzionato a chiedere che venga modificato, la sua Italia Viva fa trapelare l'irritazione della ...

Piazza Duomo apparecchiata, la protesta dei ristoratori a Milano

Milano, i ristoratori apparecchiano in Piazza Duomo: la scenografica protesta contro le chiusure Continuano le proteste a Milano contro le chiusure previste nell'ultimo Dpcm del governo Conte. Dopo qu ...

Il nuovo Dpcm crea fibrillazioni nella maggioranza. Matteo Renzi si dice intenzionato a chiedere che venga modificato, la sua Italia Viva fa trapelare l'irritazione della ...Milano, i ristoratori apparecchiano in Piazza Duomo: la scenografica protesta contro le chiusure Continuano le proteste a Milano contro le chiusure previste nell'ultimo Dpcm del governo Conte. Dopo qu ...