Dpcm, Conte: "Siamo nello scenario di tipo 3, evitiamo nuovo lockdown" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nel corso del question time alla Camera, il premier Giuseppe Conte ha commentato il nuovo Dpcm e scongiurato un secondo lockdown Dalla mezzanotte di lunedì 26 ottobre, in tutta Italia è entrato in vigore un nuovo Dpcm per tentare di porre un freno alla curva dei contagi di Coronavirus. I numeri sono sempre più allarmanti, … L'articolo Dpcm, Conte: "Siamo nello scenario di tipo 3, evitiamo nuovo lockdown" proviene da Inews.it.

VittorioSgarbi : Nell’autoproclamata Repubblica del Sutristan, i Dpcm di Conte non hanno alcuna efficacia. Per questo al ristorante… - Capezzone : Su @atlanticomag il professor Carinci sul gioco di Conte che potrebbe non funzionare più (e sui silenzi del Colle) - lorepregliasco : Tutto d'un tratto Travaglio, che 9 giorni fa rassicurava a botte di 'non è come a marzo!' si è accorto che il conta… - GiuseppeSottil6 : RT @VittorioSgarbi: Nell’autoproclamata Repubblica del Sutristan, i Dpcm di Conte non hanno alcuna efficacia. Per questo al ristorante “Da… - MichelaRoi : RT @Agenzia_Ansa: 'Il #governo ha riscontrato una oggettiva criticità sui #traporti. Si valuta l'incremento del numero di corse durante… -