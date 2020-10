“Dove ho ucciso Isabella Noventa”. Colpo di scena di Freddy Sorgato, l’ex fidanzato condannato a 30 anni (Di mercoledì 28 ottobre 2020) C’è un nuovo Colpo di scena nel delitto di Isabella Noventa. Freddy Sorgato, nella sua memoria difensiva per il ricorso in Cassazione del prossimo 18 novembre cambia il luogo dell’omicidio: non più la sua villa di via Sabbioni 11 a Noventa Padovana. Omicidio premeditato e soppressione di cadavere sono le pesantissime accuse costate 30 anni ai fratelli Freddy e Debora Sorgato. Le stesse addebitate a Manuela Cacco, condannata a 16 anni e 10 mesi che deve rispondere anche di stalking. Il trio ha agito di comune accordo, attirando Isabella in una trappola e facendone sparire il corpo. Gian Luigi Pieraccini, legale di Freddy Sorgato, ex fidanzato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) C’è un nuovodinel delitto diNoventa., nella sua memoria difensiva per il ricorso in Cassazione del prossimo 18 novembre cambia il luogo dell’omicidio: non più la sua villa di via Sabbioni 11 a Noventa Padovana. Omicidio premeditato e soppressione di cadavere sono le pesantissime accuse costate 30ai fratellie Debora. Le stesse addebitate a Manuela Cacco, condannata a 16e 10 mesi che deve rispondere anche di stalking. Il trio ha agito di comune accordo, attirandoin una trappola e facendone sparire il corpo. Gian Luigi Pieraccini, legale di, ex...

patatoongi : @uwuKoalix il primo giorno che ho giocato dopo poco ero l'impostore e non sapevo come fare, quindi ho ucciso uno do… - AMalevitch1 : @sweetcleoJuly @morgana_1956 @ChiaraT4U @matteosalvinimi Dopo 2 milioni di morti nel mondo, ci sono italiani che di… - jabberwocky3380 : RT @S0n_0f_A_beach_: @jabberwocky3380 Sai,mi ricordi,dannatamente,un posto in cui non sono mai stato. Amo l'amore perché è il posto dove so… - talentosprecato : dopo una fugace rassegna di memoria delle dozzine di vignette, personaggi satirici, teatranti, spettacoli, personag… - Foedericus : @peppeprovenzano @fabriziobarca Guidarvi dove? Avete una politica italiana (non €uropea) in Mediterraneo? In Libia… -

Ultime Notizie dalla rete : “Dove ucciso Infiammazione silente, sovrappeso e incremento delle patologie Fortune Italia