“Doc nelle tue mani” anticipazioni del prossimo episodio (29 ottobre) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Doc nelle tue mani – Photocredit www.raiplay.itContinuano gli episodi della prima stagione di “Doc nelle tue mani” serie televisiva trasmessa da Rai 1 e interrotta nella scorsa primavera a causa della pandemia da Covid 19. La serie televisiva, che vede Luca Argentero nei panni dell’amato dottore, sta riscontrando ascolti record e si conferma una delle serie tv più amate in Italia. La Rai ha deciso di trasmettere gli episodi restanti della prima stagione a cadenza settimanale, pertanto giovedì 29 ottobre andrà in onda un solo episodio. La seconda parte della prima stagione di “Doc nelle tue mani” dovrebbe terminare, salvo imprevisti, giovedì 19 novembre. Doc nelle tue mani – L. Argentero e M.Gioli – ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Doctue mani – Photocredit www.raiplay.itContinuano gli episodi della prima stagione di “Doctue mani” serie televisiva trasmessa da Rai 1 e interrotta nella scorsa primavera a causa della pandemia da Covid 19. La serie televisiva, che vede Luca Argentero nei panni dell’amato dottore, sta riscontrando ascolti record e si conferma una delle serie tv più amate in Italia. La Rai ha deciso di trasmettere gli episodi restanti della prima stagione a cadenza settimanale, pertanto giovedì 29andrà in onda un solo. La seconda parte della prima stagione di “Doctue mani” dovrebbe terminare, salvo imprevisti, giovedì 19 novembre. Doctue mani – L. Argentero e M.Gioli – ...

