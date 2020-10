Dl ristoro | Minniti | ' servono risposte immediate e tempestive senza burocrazia'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Serve un segnale molto forte di coesione sociale, per dividere le proteste sacrosante dalla rabbia e dalla strumentalizzazione. E' importante dare un segnale immediato dieconomico a coloro che vedono compromesse le loro attività”. Così l'ex ministro dell'Interno Marcoa “L'Intervista di Maria Latella” su Sky Tg24. “Nel momento in cui si chiedono sacrifici –ha spiegato– è decisivo che la risposta sia immediata e tempestiva. Non possiamo permetterci di perderci nei meandri delle burocrazie, è fondamentale per mantenere il rapporto di fiducia che serve in una democrazia”.