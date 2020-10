Dl ristoro, fondo perduto per 53 categorie: da bar a taxi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sono 53 le categorie individuate attraverso i codici Ateco che otterranno i nuovi contributi a fondo perduto previsti dal decreto ristori: secondo quanto si legge nel testo bollinato, si confermano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sono 53 leindividuate attraverso i codici Ateco che otterranno i nuovi contributi aprevisti dal decreto ristori: secondo quanto si legge nel testo bollinato, si confermano ...

FMCastaldo : Chiudere #bar e #ristoranti alle 18? SOLO con un IMMEDIATO E CORPOSO RISTORO a fondo perduto. Una chiusura senza so… - AnnaRKlover : RT @MediasetTgcom24: Dl ristoro, fondo perduto per 53 categorie: da bar a taxi #Dlristoro - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Dl ristoro, fondo perduto per 53 categorie: da bar a taxi #Dlristoro - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Dl ristoro, fondo perduto per 53 categorie: da bar a taxi #Dlristoro - MediasetTgcom24 : Dl ristoro, fondo perduto per 53 categorie: da bar a taxi #Dlristoro -