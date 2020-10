Dl ristori: Rem per novembre e dicembre a chi già ne ha beneficiato (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'articolo Dl ristori: Rem per novembre e dicembre a chi già ne ha beneficiato MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'articolo Dl: Rem pera chi già ne haMeteoWeb.

Nessun ritardo sulla strada del dl Ristori. Il presidente Sergio Mattarella ha firmato ieri sera il provvedimento che contiene «misure urgenti per la tutela della salute e per ...

Covid, ristori fino a 150 mila euro. Aiuto di 1000 euro ai precari

Un consiglio dei ministri rapido. Durato solo un'ora. Un segno del fatto che il governo, di fronte a un Paese dove la tensione continua a crescere, cerca di dare un segnale di coesione.

