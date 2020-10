Dl ristori: Rem per novembre e dicembre a chi già ne ha beneficiato (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Reddito di emergenza per il mese di novembre e di dicembre per chi ne ha già beneficiato. E' quanto prevede il dl ristori che è stato bollinato. "Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza - si legge - è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di dicembre 2020". Il Rem, si sottolinea, "è altresì riconosciuto, per una singola quota, relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Reddito di emergenza per il mese die diper chi ne ha già. E' quanto prevede il dlche è stato bollinato. "Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza - si legge - è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di2020, nonché per il mese di2020". Il Rem, si sottolinea, "è altresì riconosciuto, per una singola quota, relative alle mensilità di2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del ...

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – Reddito di emergenza per il mese di novembre e di dicembre per chi ne ha già beneficiato. E' quanto prevede il dl ristori che è stato bollinato. "

Reddito di emergenza. Reddito di emergenza. Facciamo chiarezza sulle modalità di domanda e sulle date relative al Rem, leggendo cosa dice proprio la bozza dell'ultimo decreto. Non stupisce, perciò, ch ...