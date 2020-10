Dl ristori: Conte, ‘possiamo chiamarli anche indennizzi, risorse per 5,4 mld disponibili’ (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo Dl ristori: Conte, ‘possiamo chiamarli anche indennizzi, risorse per 5,4 mld disponibili’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo Dl, ‘possiamoper 5,4 mld disponibili’ CalcioWeb.

fattoquotidiano : “Abbiamo appena varato il decreto ristori, che vale complessivamente oltre 5 miliardi', il premier Conte illustra c… - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - SkyTG24 : In diretta la conferenza stampa del premier Conte sul decreto ristori - juvemyheart : RT @AlessandraOdri: Solo a me Ristori fa venire il mente il conte Fabrizio Ristori di Elisa di Rivombrosa? ?? ???? Invece purtroppo si tratta… - claudiafusani : Nella notte passata, mentre Roma era sotto assedio, il “processo” a @GiuseppeConteIT. Non solo da parte di… -