Dl ristori: Conte, 'esenzione seconda rata Imu' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Nel dl rilancio, approvato ieri, "abbiamo disposto l'esenzione della seconda rata IMU in scadenza il 16 dicembre". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso del question time alla Camera.

