Dl Ristori | Consulenti lavoro | bene proroga scadenza 770 | era indispensabile

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Labitalia) - Il termine per la presentazione della dichiarazione 770/2020, relativa all'anno di imposta 2019, èto al 30 novembre 2020. È quanto si legge all'art.11 del decreto legge recante 'ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19', il c.d. 'decreto', approvato ieri dal Consiglio dei Ministri e in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Accolte, dunque, le richieste del consiglio nazionale dell'ordine deidel. "Ladelladel modello 770 era", ha commentato la presidente del consiglio nazionale dell'ordine, Marina Calderone. "L'avevamo ...