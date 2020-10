Disney + | film e serie in uscita a novembre 2020

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Prepara la copertina, perché con la programmazione di+ anon ti staccherai più da divano e tv. A partire dai nuovi episodi di The Mandalorian 2, il fronte delletv offre titoli per grandi e piccoli, proprio come sul versante: l'offerta del mese propone pellicole originali, alcune già a tema natalizio, oltre a iclassici di Bud Spencer e Terence Hill, sempre perfetti per tutte le età.+, iindiL'era Natale – in streaming dal 6Il sequel de L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri che racconta il Natale di Manny, Sid e Diego.\ Frozen – Le avventure di Olaf – in streaming dal 6 ...