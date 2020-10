DIRETTA Juventus Barcellona – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Match di Champions League che potrà dire molto per la Juventus, che in campionato appare ancora come un “cantiere aperto”: a breve affronterà il Barcellona, e dovrà farlo senza Cristiano Ronaldo. La partita avrà inizio alle ore 21.00 mercoledì 28 ottobre. Le scelte degli allenatori Sarà Paulo Dybala a raccogliere momentaneamente il testimone di Ronaldo, ancora bloccato dal Covid-19, mentre Pirlo dovrà fronteggiare anche le assenze in difesa di Chiellini, De Ligt e Alex Sandro, mentre stringerà i denti Bonucci. Kulusevski e Chiesa saranno gli esterni, e Morata sarà il partner d’attacco della Joya. Barcellona dovrà fronteggiare le assenze di Ter Stegen, Piquè e Coutinho causa squalifica: coppia centrale composta da Araujo, Lenglet, Jordi ... Leggi su giornal (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Match di Champions League che potrà dire molto per la, che in campionato appare ancora come un “cantiere aperto”: a breve affronterà il, e dovrà farlo senza Cristiano Ronaldo. La partita avrà inizio alle ore 21.00 mercoledì 28 ottobre. Le scelte degli allenatori Sarà Paulo Dybala a raccogliere momentaneamente il testimone di Ronaldo, ancora bloccato dal Covid-19, mentre Pirlo dovrà fronteggiare anche le assenze in difesa di Chiellini, De Ligt e Alex Sandro, mentre stringerà i denti Bonucci. Kulusevski e Chiesa saranno gli esterni, e Morata sarà il partner d’attacco della Joya.dovrà fronteggiare le assenze di Ter Stegen, Piquè e Coutinho causa squalifica: coppia centrale composta da Araujo, Lenglet, Jordi ...

