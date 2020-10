Dimissioni Bartomeu | luci e ombre di una presidenza

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Era nell’aria. Si sentiva l’odore acre di qualcosa. Si, Josephsi è dimesso dalla cattedra di presidente del Barcellona dopo circa sei anni di attività. Anni da un certo punto di vista sereni, ma è innegabile che il Barça abbia vissuto nell’incertezza. Soprattutto per l’instabilità che si respirava spogliatoio. Arrivato allail 23 gennaio 2014, dopo ledi Sandro Rosell, costretto ad abbandonare dopo il “caso Neymar”,ha portato a casa un bilancio positivo: quattro Liga, quattro Coppe del Re, due Supercoppe Spagnole, una Champions League, un Mondiale per club e una Supercoppa Europea. Per un totale di tredici titoli, tra cui l’ultimo triplete; ma ha lasciato tante amare delusioni alla popolazione della ...