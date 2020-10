Diletta Leotta | è di nuovo amore per la giornalista?

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)è tornata felicemente sui campi di calcio, dopo l’impegno in radio la, anche se in forma anomala, continua ad occuparsi con passione anche della Seria A. Eppure, nonostante la sua evidente professionalità riconosciuta anche dagli addetti ai lavori, a molti interessa conoscere la vita privata dell’inviata sportiva. Single da quest’estate in seguito all’addio mai commentato a Daniele Scardina sembra che lasia oggi diinnamorata, è stata paparazzata insieme a qualcuno che a quanto pare è tornato a farle battere il cuore. Niente disul fronte sentimentale per, la showgirl è stata avvistata insieme proprio a Daniele Scardina: c’è stato il ritorno ...

Come testimoniano le immagini esclusiva pubblicate sul numero di 'Chi' in edicola da mercoledì 28 ottobre, Diletta Leotta e DanieleScardina sono di nuovo insieme. La coppia si era separata lo ...Diletta Leotta fa impazzire i fan ancora una volta e sui social fa il pieno di like e reaction. Cappuccio in testa, felpa scura, abbigliamento sportivo e via di corsa a ritmo di musica, mentre nelle ...