Dieci giorni per decidere il lockdown (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dieci giorni per decidere su misure ulteriormente restrittive. lockdown è un tabù nel Governo, una parolaccia, ma è lì che si va a parare. Giuseppe Conte è conscio che le misure varate nel dpcm di domenica potrebbero non bastare. Spera che siano sufficienti, ma la realtà è più testarda delle regole e dei propositi, e il dato odierno che sfiora i 25 mila positivi, sia pur con il record di tamponi, sta lì a ricordarlo.“Aspettiamo i primi giorni della prossima settimana - spiega un componente dell’esecutivo - Se la chiusura di ristoranti, bar, palestre e piscine e l’implemento della didattica a distanza avranno funzionato lo sapremo solo allora”. Non ci si aspetta una catarsi salvifica, ma si spera in un rallentamento ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020)persu misure ulteriormente restrittive.è un tabù nel Governo, una parolaccia, ma è lì che si va a parare. Giuseppe Conte è conscio che le misure varate nel dpcm di domenica potrebbero non bastare. Spera che siano sufficienti, ma la realtà è più testarda delle regole e dei propositi, e il dato odierno che sfiora i 25 mila positivi, sia pur con il record di tamponi, sta lì a ricordarlo.“Aspettiamo i primidella prossima settimana - spiega un componente dell’esecutivo - Se la chiusura di ristoranti, bar, palestre e piscine e l’implemento della didattica a distanza avranno funzionato lo sapremo solo allora”. Non ci si aspetta una catarsi salvifica, ma si spera in un rallentamento ...

