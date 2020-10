Didattica digitale integrata: fondi in arrivo anche per le scuole abruzzesi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) fondi in arrivo per aiutare le scuole abruzzesi ad affrontare la Didattica digitale integrata. Lo comunica il capogruppo della commissione Cultura e istruzione alla Camera, l'abruzzese Gianluca Vacca. ... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 28 ottobre 2020)inper aiutare lead affrontare la. Lo comunica il capogruppo della commissione Cultura e istruzione alla Camera, l'abruzzese Gianluca Vacca. ...

AzzolinaLucia : Nel #DecretoRistori, approvato oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri, sono stati stanziati ulteriori 85 milioni… - giorgio_gori : Caro @FontanaPres, tutti vogliamo ridurre i rischi di contagio. Non è una prova di forza politica. A #Bergamo siamo… - Agenzia_Ansa : La Regione #Piemonte introduce l'obbligo, per le classi della #scuola secondaria di secondo grado, di seguire per… - corpodelledonne : RT @SmartCity4Italy: #Privacy, diritto all’oblio, #didatticadigitale. Il manuale all’uso consapevole della Rete. Intervista a Lorella Zanar… - ennatrasporti : DIDATTICA DIGITALE. GIARRIZZO: OLTRE 383 MILA EURO ALLE SCUOLE SICILIANE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. A QUE… -