Didattica a distanza, ho aspettato a dire la mia ma è come l'anno scorso: orribile (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ho aspettato, perché volevo capire bene. Non è stata facile da comprendere l'ultima settimana, con le circolari che rincorrevano i decreti, le notizie dai titoli fuorvianti, le diverse realtà territoriali. Non si viene più, no, solo i licei, no tutte le superiori, si entra un'ora dopo, no, bisogna fare più pomeriggi, no basta il 50%, poi forse però si torna alla Didattica a distanza totale, no deve essere almeno al 75%. I colleghi che si occupano dell'orario fanno un misto tra i contorsionisti bulgari e il doppio slalom, finiranno l'anno scolastico all'alcolisti anonimi. Ho aspettato a dire come mi sento, perché importa davvero poco rispetto a come si sente chi il suo lavoro non lo sta solo ...

