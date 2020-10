Dice loro di usare mascherina e gel disinfettante, lo accoltellano 27 volte: arrestate due sorelle 20enni (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’hanno pugnalato 27 volte. Aveva chiesto loro di indossare la mascherina e di usare il gel disinfettante e per questo è stato accoltellato. Siamo a Chicago e l’uomo, una guardia di un negozio, stava facendo il suo lavoro quando le sorelle Jessica Hill, 21, and Jayla Hill, 18, hanno usato un coltello e infierito 27 volte su di lui. Ora le donne sono state arrestate e la guardia si trova in ospedale in condizioni critiche. Eppure, come riporta il Daily Mail, l’uomo ha resistito. Nonostante le ferite d’arma da taglio, ha bloccato le due donne fino all’arrivo della polizia. Ora le sorelle Hill sono accusate di tentato omicidio di primo grado. La difesa sostiene la tesi della legittima difesa e che le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’hanno pugnalato 27. Aveva chiestodi indossare lae diil gele per questo è stato accoltellato. Siamo a Chicago e l’uomo, una guardia di un negozio, stava facendo il suo lavoro quando leJessica Hill, 21, and Jayla Hill, 18, hanno usato un coltello e infierito 27su di lui. Ora le donne sono statee la guardia si trova in ospedale in condizioni critiche. Eppure, come riporta il Daily Mail, l’uomo ha resistito. Nonostante le ferite d’arma da taglio, ha bloccato le due donne fino all’arrivo della polizia. Ora leHill sono accusate di tentato omicidio di primo grado. La difesa sostiene la tesi della legittima difesa e che le ...

