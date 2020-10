Di Maio-Casaleggio, guerra per contendersi i dati degli iscritti al blog (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Quasi un partito 2.0, parallelo a quel Movimento Cinque Stelle che ha deciso ormai di metterlo alle porte. Davide Casaleggio continua la sua personalissima battaglia contro i vertici del partito, consapevole di poter contare sugli iscritti al blog pentastellato, una community che, nel bel mezzo della guerra intestina al M5S, potrebbe rivelarsi più consistente di quanto immaginabile. La frattura, d’altronde, sembra ormai inevitabile, con il presidente Rousseau e Alessandro Di Battista contrapposti alla frangia capitanata da Luigi Di Maio e Beppe Grillo, gli autori della svolta giallorossa. Tra i parlamentari, i numeri pendono dalla parte dei sostenitori dell’accordo col Pd. Ma i militanti non sono della stessa idea: in molti non si riconoscono nel nuovo ruolo di stampella dem, ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Quasi un partito 2.0, parallelo a quel Movimento Cinque Stelle che ha deciso ormai di metterlo alle porte. Davidecontinua la sua personalissima battaglia contro i vertici del partito, consapevole di poter contare suglialpentastellato, una community che, nel bel mezzo dellaintestina al M5S, potrebbe rivelarsi più consistente di quanto immaginabile. La frattura, d’altronde, sembra ormai inevitabile, con il presidente Rousseau e Alessandro Di Battista contrapposti alla frangia capitanata da Luigi Die Beppe Grillo, gli autori della svolta giallorossa. Tra i parlamentari, i numeri pendono dalla parte dei sostenitori dell’accordo col Pd. Ma i militanti non sono della stessa idea: in molti non si riconoscono nel nuovo ruolo di stampella dem, ...

