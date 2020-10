Destiny 2 Oltre la Luce e la sua nuova stagione che vede il ritorno di un vecchio personaggio

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nella giornata di ieri Bungie ha svelato cosa dovranno aspettarsi i giocatori sula, laespansione in arrivo tra pochi giorni. Ovviamentelaporta con sé anche l'inizio di unachiamata della Caccia che ruoterà intorno alla richiesta di Osiride di combattere Xivu Arath la sorella di Oryx.Per farlo dovrete combattere al fianco di un non così tanto simpatico, ovvero Uldren Sov. Questa volta ilcombatterà con noi, con un nuovo spettro al seguito e che ci aiuterà a rintracciare la sorella di Oryx, Xivu Arath, la quale sta radunando un esercito di Corrotti nella Città Sognante per eseguire rituali oscuri.La ...