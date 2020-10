Decreto ristori | in piazza gli ‘ultimi’ del calcio | “siamo stati abbandonati”

fattoquotidiano : ARRIVANO I SOLDI Approvato il decreto ristori: per ristoranti e palestre si va verso rimborsi pari al 200% di quell… - fattoquotidiano : “Abbiamo appena varato il decreto ristori, che vale complessivamente oltre 5 miliardi', il premier Conte illustra c… - ilfoglio_it : [VIDEO] Il leader della Lega Matteo Salvini si presenta alla protesta dei ristoratori e critica il decreto ristori.… - emilio05714955 : RT @NicolaPorro: ?? Milano e Napoli rischiano il #lockdown, aspettando il decreto ristori, niente vaccino per Natale. Questo e altro nella #… - MedexTV : Tamponi rapidi Covid: il ‘Decreto Ristori’ priva i laboratori di analisi della propria funzione -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto ristori

In arrivo il servizio nazionale per il «contact tracing» Intanto il decreto Ristori prevede la nascita di un “servizio nazionale” per il “contact tracing”. Sarà un servizio di «risposta telefonica ...Video: Decreto ristori, Conte: «Cinque miliardi per le categorie penalizzate. Da metà novembre sui conti correnti» (Corriere Tv) Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...