Decreto Ristori, i dettagli del provvedimento da oltre 5 Miliardi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Premier Giuseppe Conte e il Ministro Gualtieri hanno presentato il nuovo "Decreto Ristori". Ecco cosa prevede il documento Nella giornata di ieri, il Premier Giuseppe Conte e il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri hanno presentato il nuovo "Decreto Ristori", illustrando tutti gli aiuti presenti nel documento. Il testo contiene infatti una serie di sussidi per le attività risultate maggiormente danneggiate dall'emergenza Covid. Il Ministro Gualtieri ha presentato nel dettaglio il Decreto, anche se le cifre esatte dipenderanno poi dal calo di fatturato fatto registrare nel mese di Aprile: "L'importo medio che arriverà a ristoranti fino 400.000 euro di fatturato sarà di 5.173 euro, per quelli di fascia maggiore, ...

