Decreto Ristori, gli importi dei nuovi contributi a fondo perduto alle partite IVA (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il testo del Decreto Ristori ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'ultima bozza circolante - in ... Leggi su informazionefiscale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il testo delancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'ultima bozza circolante - in ...

fattoquotidiano : ARRIVANO I SOLDI Approvato il decreto ristori: per ristoranti e palestre si va verso rimborsi pari al 200% di quell… - fattoquotidiano : “Abbiamo appena varato il decreto ristori, che vale complessivamente oltre 5 miliardi', il premier Conte illustra c… - NicolaPorro : ?? Milano e Napoli rischiano il #lockdown, aspettando il decreto ristori, niente vaccino per Natale. Questo e altro… - GarbaSte : Mi sembra giusto, no? Decreto Ristori approvato: indennizzi sui mancati incassi - - piras_zia : RT @LaVeritaWeb: Dal decreto Ristori zero certezze per chi non ha chiesto i fondi del Rilancio. Una mancetta: per i ristoratori sarà più co… -