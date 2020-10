Decreto Ristori, ecco settore per settore la percentuale di contributo prevista per le aziende (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Bar, gelaterie e pasticcerie avranno il 150% di quanto già ricevuto con il contributo a fondo perduto arrivato in estate. Ai ristoranti si è invece deciso in extremis di garantire il doppio rispetto alla precedente tornata, come a palestre, piscine, teatri, cinema. I Ristori medi previsti dal Decreto approvato martedì, stando ai calcoli del ministero dell’Economia, andranno dai 5.173 ai 25mila euro. La cifra effettiva dipende dal calo di fatturato registrato in aprile rispetto allo stesso mese dell’anno prima: i nuovi aiuti saranno infatti, in base al codice Ateco dell’attività, pari al 100%, al 150% o al 200% rispetto all’aiuto previsto dal Decreto Rilancio, che a sua volta era pari al 20%, 15% o 10% (a seconda della grandezza dell’azienda) della perdita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Bar, gelaterie e pasticcerie avranno il 150% di quanto già ricevuto con ila fondo perduto arrivato in estate. Ai ristoranti si è invece deciso in extremis di garantire il doppio rispetto alla precedente tornata, come a palestre, piscine, teatri, cinema. Imedi previsti dalapprovato martedì, stando ai calcoli del ministero dell’Economia, andranno dai 5.173 ai 25mila euro. La cifra effettiva dipende dal calo di fatturato registrato in aprile rispetto allo stesso mese dell’anno prima: i nuovi aiuti saranno infatti, in base al codice Ateco dell’attività, pari al 100%, al 150% o al 200% rispetto all’aiuto previsto dalRilancio, che a sua volta era pari al 20%, 15% o 10% (a seconda della grandezza dell’azienda) della perdita ...

