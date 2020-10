Decreto Ristori, chi può chiedere gli aiuti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Contributi a fondo perduto per le imprese colpite dal mini lockdown e altra cassa integrazione per i lavoratori. Arriveranno con il Decreto legge approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri. Ristori a fondo perduto per quasi 460mila aziende, 6 settimane ancora di cig, fondi ad hoc per alcuni settori e risorse per le forze dell’ordine e per 2 milioni di tamponi. Il Decreto, spiega il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, vale «5,4 miliardi sull’indebitamento netto e 6,2 sul saldo netto da finanziare». La misura più importante – vale da sola 2,4 miliardi – sono i contributi a fondo perduto. Andranno a tutte le aziende che, a causa dell’ultimo Dpcm, sono costrette a chiudere o a ridurre l’orario, ma anche a taxi e noleggi con conducente, indirettamente colpiti. Si parte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Contributi a fondo perduto per le imprese colpite dal mini lockdown e altra cassa integrazione per i lavoratori. Arriveranno con illegge approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri.a fondo perduto per quasi 460mila aziende, 6 settimane ancora di cig, fondi ad hoc per alcuni settori e risorse per le forze dell’ordine e per 2 milioni di tamponi. Il, spiega il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, vale «5,4 miliardi sull’indebitamento netto e 6,2 sul saldo netto da finanziare». La misura più importante – vale da sola 2,4 miliardi – sono i contributi a fondo perduto. Andranno a tutte le aziende che, a causa dell’ultimo Dpcm, sono costrette a chiudere o a ridurre l’orario, ma anche a taxi e noleggi con conducente, indirettamente colpiti. Si parte ...

