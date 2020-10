Decreto legge Ristori: ecco cosa prevede (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Governo ha approvato il Decreto legge Ristori. Si tratta di un contributo a fondo perduto per le categorie più colpite ovvero bar, ristoranti, palestre, teatri e tutte le attività commerciali che hanno maggiormente risentito del lockdown. “I contributi”, spiega il premier Conte, “arriveranno direttamente sul conto corrente con bonifico dall’Agenzia delle Entrate automaticamente nei prossimi giorni e chi ha già ricevuto la prima parte del contributo a novembre riceverà il restante“. Continuità della cassa integrazione Il fondo stanziato sarà di 5 miliardi di euro. Nel Decreto Ristori è prevista la continuità della cassa integrazione altre sei settimane utilizzabili dal 16 novembre al 31 gennaio 2021. “Vi ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Governo ha approvato il. Si tratta di un contributo a fondo perduto per le categorie più colpite ovvero bar, ristoranti, palestre, teatri e tutte le attività commerciali che hanno maggiormente risentito del lockdown. “I contributi”, spiega il premier Conte, “arriveranno direttamente sul conto corrente con bonifico dall’Agenzia delle Entrate automaticamente nei prossimi giorni e chi ha già ricevuto la prima parte del contributo a novembre riceverà il restante“. Continuità della cassa integrazione Il fondo stanziato sarà di 5 miliardi di euro. Nelè prevista la continuità della cassa integrazione altre sei settimane utilizzabili dal 16 novembre al 31 gennaio 2021. “Vi ...

