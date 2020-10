De Micheli: “Si può andare dalla fidanzata con il coprifuoco”. Ma Floris la smentisce | VIDEO (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli è stata protagonista di una gaffe durante la puntata di ieri sera di DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7. L’argomento è quello del coprifuoco imposto da alcune regioni, che vietano gli spostamenti serali a partire da un certo orario, che varia a seconda della città o della regione. Durante la puntata, il direttore responsabile di Libero, Pietro Senaldi, in collegamento con lo studio, parlando della chiusura di ristoranti e palestre ha dichiarato che “gli assembramenti erano sui marciapiedi che avreste dovuto controllare voi, non certo i ristoratori o i titolari delle palestre”. “Non siamo uno stato di polizia”, ha risposto De Micheli, aggiungendo che l’Italia non ha armato le forze ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola Deè stata protagonista di una gaffe durante la puntata di ieri sera di DiMartedì, il programma condotto da Giovannisu La7. L’argomento è quello del coprifuoco imposto da alcune regioni, che vietano gli spostamenti serali a partire da un certo orario, che varia a seconda della città o della regione. Durante la puntata, il direttore responsabile di Libero, Pietro Senaldi, in collegamento con lo studio, parlando della chiusura di ristoranti e palestre ha dichiarato che “gli assembramenti erano sui marciapiedi che avreste dovuto controllare voi, non certo i ristoratori o i titolari delle palestre”. “Non siamo uno stato di polizia”, ha risposto De, aggiungendo che l’Italia non ha armato le forze ...

Agenzia_Ansa : Le persone si fanno il #tampone e poi continuano a uscire prima dell'esito, paradossalmente si contaminano facendo… - fattoquotidiano : 'LE PERSONE SI INFETTANO IN FILA PER I TEST' “Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è ch… - 16Ciopa : #lariachetirala7 Conte, Azzolina, Speranza e quella totale incapace della De Micheli ( che si nasconde continuament… - icaro_diretto : RT @carlakak: I Senatori grillini contro l'inetta Ministra De Micheli: 'Non si possono chiedere sacrifici al popolo e poi vedere Autobus c… - KryptoKendhart : @fattoquotidiano 'Il virus non si trasmette sui mezzi pubblici.' Cit. De Micheli Eh certo, non avendo il biglietto… -

Ultime Notizie dalla rete : Micheli “Si Fisco: De Micheli, 'lavoriamo per trovare risorse proroga superbonus' Affaritaliani.it