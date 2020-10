De Luca scrive a Conte: “Richieste della Campania ignorate e ritardi gravissimi dal Governo” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Signor Presidente, le segnalo con preoccupazione e sconcerto il fatto che a 15 giorni da incontri da me avuti con esponenti di governo, le principali richieste avanzate dalla Regione Campania per affrontare l’epidemia Covid rimangono tutt’oggi senza risposta”. Sono le parole del Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, in una lettera inviata al premier Conte. … L'articolo De Luca scrive a Conte: “Richieste della Campania ignorate e ritardi gravissimi dal Governo” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Signor Presidente, le segnalo con preoccupazione e sconcerto il fatto che a 15 giorni da incontri da me avuti con esponenti di governo, le principali richieste avanzate dalla Regioneper affrontare l’epidemia Covid rimangono tutt’oggi senza risposta”. Sono le parole del Presidente, Vincenzo De, in una lettera inviata al premier. … L'articolo De: “Richiestedal Governo” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

