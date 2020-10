De Bellis (Abb): "Ci saranno mix energetici verso zero emission, no unica soluzione" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. - (Adnkronos) - Per realizzare una mobilità sostenibile "dobbiamo cambiare modalità di spostarci e lavorare. Non esiste una soluzione vincente, io credo che ci sarà un lungo 'interregno' di diversi mix energetici, ma c'è in atto un trend forte per arrivare a zero emission, che non riguarda solo il mezzo ma anche la fonte e quindi l'intero ciclo: fabbriche sostenibili in grado di produrre beni e servizi a impatto zero". Così Antonio De Bellis, eMobility Lead manager di Abb Electrification in occasione dell'incontro "Green New Deal - Idee verdi e Recovery Fund" organizzato da fondazione Istud, in diretta streaming sul sito Adnkronos. "Sono scettico riguardo a un domani in cui si deve ancora bruciare qualcosa - aggiunge - dobbiamo realizzare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. - (Adnkronos) - Per realizzare una mobilità sostenibile "dobbiamo cambiare modalità di spostarci e lavorare. Non esiste unavincente, io credo che ci sarà un lungo 'interregno' di diversi mix, ma c'è in atto un trend forte per arrivare a, che non riguarda solo il mezzo ma anche la fonte e quindi l'intero ciclo: fabbriche sostenibili in grado di produrre beni e servizi a impatto". Così Antonio De, eMobility Lead manager di Abb Electrification in occasione dell'incontro "Green New Deal - Idee verdi e Recovery Fund" organizzato da fondazione Istud, in diretta streaming sul sito Adnkronos. "Sono scettico riguardo a un domani in cui si deve ancora bruciare qualcosa - aggiunge - dobbiamo realizzare ...

