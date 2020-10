fisco24_info : De Bellis (Abb): 'Ci saranno mix energetici verso zero emission, no unica soluzione' : - MuscMari : RT @ABBItalia: ??Appuntamento con l’International Colloquium annuale della Fondazione @ISTUD_IT! Domani 28 ottobre tra le 9:30 e le 13:00??h… - ABBItalia : ??Appuntamento con l’International Colloquium annuale della Fondazione @ISTUD_IT! Domani 28 ottobre tra le 9:30 e l… -

Ultime Notizie dalla rete : Bellis Abb

Yahoo Finanza

"Sono scettico riguardo a un domani in cui si deve ancora bruciare qualcosa - aggiunge - dobbiamo realizzare una situazione in cui dovremo riuscire a certificare zero emission. Noi ci stiamo provando, ...Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - Recovery Fund come traino del rilancio e della ripartenza all'insegna dei progetti green. E' il tema al centro dell’International Colloquium annuale della fondazione Istu ...