Dall’emergenza alla scalata tecnologica al futuro Quel che resterà della pandemia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Laè tornata a mordere più di prima. Con l’aggravante di essersi trasformata adesso in pericoloso detonatore di conflitti sociali. Eppure, la sconfiggeremo nei prossimi mesi: di questo dobbiamo essere certi. Ma è una battaglia che lascerà i segni. E non tutti necessariamente negativi.che è già avvenuto e che vivremo sempre più nei prossimi anni è una trasformazione profonda nel nostro modo di lavorare e in fondo di vivere. Tutto questo sta avvenendo grazie a una straordinaria capacità di adattarci anchepiù imprevedibile e sciagurata delle emergenze. È una metamorfosi delle abitudini e degli stili, ci stiamo difendendo da una minaccia e lo stiamo facendo restando noi stessi. Non era facile, non è scontato. Riusciremo ...