Dal 2021 a Milano divieto di fumo alle fermate del bus

Leggi su dire

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) MILANO – Dal primo giorno del 2021 a Milano sarà proibito fumare anche in prossimità (ossia entro un raggio di 10 metri) delle fermate di autobus e tram. Il divieto, contenuto nel regolamento qualità dell’aria illustrato oggi dal Comune di Milano in commissione Mobilità e che lunedì ‘sbarcherà’ in Consiglio comunale, si accompagna a quelli che bandiranno le sigarette, sempre a partire dal gennaio del prossimo anno, nei parchi, nelle aree bambini, nelle aree cani, sugli spalti delle strutture sportive e nei cimiteri.