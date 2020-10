Dado ricoverato per il Covid: 'Indossate sempre la mascherina' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il comico Dado, Gabriele Pellegrini, è risultato positivo al Coronavirus ed è ricoverato al San Camillo di Roma da dove lui stesso ha aggiornato i suoi fan sulle condizioni di salute con a corredo una ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il comico, Gabriele Pellegrini, è risultato positivo al Coronavirus ed èal San Camillo di Roma da dove lui stesso ha aggiornato i suoi fan sulle condizioni di salute con a corredo una ...

clikservernet : Dado positivo al Covid, è ricoverato in ospedale: “Ho avuto crisi respiratorie” - Noovyis : (Dado positivo al Covid, è ricoverato in ospedale: “Ho avuto crisi respiratorie”) Playhitmusic - - Notiziedi_it : Dado positivo al coronavirus, è ricoverato in ospedale: come sta il comico - zazoomblog : Dado il comico ricoverato in ospedale: la foto dopo le crisi respiratorie - #comico #ricoverato #ospedale: #crisi - lamescolanza : Dado è positivo al #Coronavirus ricoverato in ospedale: le condizioni di salute del comico - Il Decoder -