Dado positivo al Covid, è ricoverato in ospedale: “Ho avuto crisi respiratorie” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) È positivo al coronavirus anche il comico romano Dado, che ha pubblicato su Facebook una sua foto intubato all’ospedale San Camillo di Roma dove è stato ricoverato, accompagnata dalla raccomandazione di stare sempre attenti: “Essere o non essere positivo… io purtroppo lo sono, nonostante tutti i controlli ai quali mi sono sempre sottoposto e le regole che ho sempre rispettato. L’unica consolazione è che mi trovo al padiglione ‘Marchiafava’ del San Camillo e ho sempre l’impressione che stia per entrare il prof. Sassaroli”, scrive. Poi l’appello: “Mettete sempre la mascherina e tenete le distanze con tutti, per quanto scortese possa sembrare, anche con il nostro migliore amico! Vi scrivo solo adesso perché le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Èal coronavirus anche il comico romano, che ha pubblicato su Facebook una sua foto intubato all’San Camillo di Roma dove è stato, accompagnata dalla raccomandazione di stare sempre attenti: “Essere o non essere… io purtroppo lo sono, nonostante tutti i controlli ai quali mi sono sempre sottoposto e le regole che ho sempre rispettato. L’unica consolazione è che mi trovo al padiglione ‘Marchiafava’ del San Camillo e ho sempre l’impressione che stia per entrare il prof. Sassaroli”, scrive. Poi l’appello: “Mettete sempre la mascherina e tenete le distanze con tutti, per quanto scortese possa sembrare, anche con il nostro migliore amico! Vi scrivo solo adesso perché le ...

