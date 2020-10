Dado | lo scatto dall’ospedale | “Vi scrivo ora che le crisi respiratorie sono calate”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)ha messo in ansia i fan con il suodall’ospedale, il noto attore e comico è stato ricoverato conFonte Foto Instagram @official Aumenta la lista dei positivi al Covid-19, da Mara Maionchi a Gerry Scottidavvero in molti ad essere risultati positivi al noto virus. Anche a Striscia la notizia, Valentino Picone è stato momentaneamente sostituito, mentre ieri sera le Iene hanno dovuto fare a meno di Alessia Marcuzzi risultata nuovamente positiva al test rapido. È di poche ore fa la notizia della positività al Coronavirus di, al secolo Gabriele Pellegrini. Ora il comico si trova in ospedale, ecco la sua ...