Da Cdp e soci nuova offerta ad Atlantia per l’88% di Aspi | ma non alzano il prezzo Il fondo Tci torna all’attacco | “Vale 11-12 miliardi”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Autostrade, altro giro, altra corsa. Cassa depositi e prestiti (Cdp) ha riformulato la suaadper rilevare l’88% dima ha confermato la forchetta digià indicata in precedenza, che valorizzava tutta laetà fino a 9,5 miliardi di euro. La settimana scorsa, di cui la famiglia Benetton possiede il 30%, aveva rimandato al mittente la prima proposta proprio per ilritenuto troppo basso. Ora il nuovo tentativo. Ma a fronteggiarsi non sono più solo il governo (di cui Cdp è una sorta di braccio operativo finanziario) e i Benetton. Ci sono anche fondi internazionali molto agguerriti nel difendere i loro profitti. La proposta di Cdp infatti è stata messa punto insieme al ...

ConilSud : 'Attraverso la Fondazione #ConilSud lavoriamo con le migliori esperienze della società civile, ricreando quel tessu… - acri_ufficiale : 'Dobbiamo di uscire dal territorio della filantropia tradizionale per arrivare a una filantropia moderna, che abbia… - fortuneitalia : La novità principale: nell’offerta viene specificato come nel caso i soci di minoranza di Aspi preferiscano esercit… - Italia_Notizie : Profumo: «Dalle fondazioni oltre 130 milioni di aiuti. Cdp, noi soci attenti» - newsfinanza : Profumo: «Dalle fondazioni oltre 130 milioni di aiuti. Cdp, noi soci attenti» -

Ultime Notizie dalla rete : Cdp soci

Corriere della Sera

Via libera dal Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti a Cdp Equity “per la presentazione di un’offerta dettagliata per l’acquisizione dell’88,06 per cento di Autostrade per ...Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera a Cdp Equity per la presentazione di un`offerta dettagliata per l`acquisizione dell`88,06% di Autostrade per l`Italia ...