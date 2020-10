Cyberpunk 2077 rinviato di nuovo e diversi 'fan' minacciano di morte gli sviluppatori (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il nuovo rinvio di Cyberpunk 2077 è stato un duro colpo per i fan in attesa del gioco di CDPR e, come abbiamo visto, i giocatori hanno già aspramente criticato il recente annuncio dello studio.Tuttavia, qualcuno sembra essere andato oltre la semplice delusione, arrivando a minacciare di morte gli sviluppatori del gioco.Il lead game designer di Cyberpunk 2077, Andrzej Zawadzki, ha rivelato su Twitter che alcuni "fan" infuriati per il rinvio hanno pesantemente minacciato il team di sviluppo:Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ilrinvio diè stato un duro colpo per i fan in attesa del gioco di CDPR e, come abbiamo visto, i giocatori hanno già aspramente criticato il recente annuncio dello studio.Tuttavia, qualcuno sembra essere andato oltre la semplice delusione, arrivando a minacciare diglidel gioco.Il lead game designer di, Andrzej Zawadzki, ha rivelato su Twitter che alcuni "fan" infuriati per il rinvio hanno pesantemente minacciato il team di sviluppo:Leggi altro...

