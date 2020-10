Cultura e spettacolo, appunti per una nuova stagione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il settore della Cultura, con la chiusura di teatri, cinema e l’interruzione degli spettacoli dal vivo, è assieme al commercio quello più colpito dalle ultime misure governative di contrasto al contagio. Gli operatori hanno manifestato disagio, preoccupazioni e disaccordo, che non hanno goduto della stessa attenzione pubblica rispetto alle esigenze tra gli altri di commercianti e ristoratori.Tra le ragioni di questa generale sottovalutazione sta innanzitutto, ritengo, un antico pregiudizio che permea in profondità le convinzioni di parte dell’opinione pubblica e della classe dirigente, riassumibile con la famigerata frase: “Con la Cultura non si mangia”. Coloro che la condividono, almeno per così dire implicitamente e inconsciamente, sono tanti di più di quelli che lo dichiarerebbero, se ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il settore della, con la chiusura di teatri, cinema e l’interruzione degli spettacoli dal vivo, è assieme al commercio quello più colpito dalle ultime misure governative di contrasto al contagio. Gli operatori hanno manifestato disagio, preoccupazioni e disaccordo, che non hanno goduto della stessa attenzione pubblica rispetto alle esigenze tra gli altri di commercianti e ristoratori.Tra le ragioni di questa generale sottovalutazione sta innanzitutto, ritengo, un antico pregiudizio che permea in profondità le convinzioni di parte dell’opinione pubblica e della classe dirigente, riassumibile con la famigerata frase: “Con lanon si mangia”. Coloro che la condividono, almeno per così dire implicitamente e inconsciamente, sono tanti di più di quelli che lo dichiarerebbero, se ...

Il premio è nato per valorizzare gli elaborati finali degli studenti, per dare loro maggiore visibilità sul mercato del lavoro e valorizzare il territorio della Bassa Romagna.

