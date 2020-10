Cultura, bandi Mibact da 3,3 milioni di euro: un sostegno alla creatività (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e per il Turismo promuove due bandi per 3,3 milioni di euro complessivi dedicati alla creativita’ contemporanea: Piano dell’Arte Contemporanea (PAC) e Strategia Fotografia 2020. “Con questi bandi – dichiara il Ministro per i beni e le attivita’ Culturali e per il turismo Dario Franceschini – si potenzia il sostegno e la promozione della creativita’ italiana contemporanea, capace di offrire chiavi di lettura innovative al reale che ci circonda e di sviluppare una visione critica”. Il Piano dell’Arte Contemporanea (PAC), del valore di 2 milioni di euro, e’ bandito dalla ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Ministero per i Beni e le Attivita’li e per il Turismo promuove dueper 3,3dicomplessivi dedicaticreativita’ contemporanea: Piano dell’Arte Contemporanea (PAC) e Strategia Fotografia 2020. “Con questi– dichiara il Ministro per i beni e le attivita’li e per il turismo Dario Franceschini – si potenzia ile la promozione della creativita’ italiana contemporanea, capace di offrire chiavi di lettura innovative al reale che ci circonda e di sviluppare una visione critica”. Il Piano dell’Arte Contemporanea (PAC), del valore di 2di, e’to d...

1,6 milioni di euro dalla Regione a sostegno al cinema e alle sue imprese

Dal Dante di Pupi Avati al documentario su Marco Simoncelli: film, cortometraggi, web da un settore provato dall’emergenza Covid.

