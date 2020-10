Crotone-Spal (coppa Italia, 28 ottobre ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Crotone e Spal si sono date il cambio in serie A, con la squadra di Stroppa promossa nella massima serie e quella di Marino retrocessa al termine di una stagione complessivamente deludente. Due squadre che si erano già affrontate proprio in serie A nel 2017-18 con il pareggio 1-1 all’andata al Mazza e la vittoria … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 28 ottobre 2020)si sono date il cambio in serie A, con la squadra di Stroppa promossa nella massima serie e quella di Marino retrocessa al termine di una stagione complessivamente deludente. Due squadre che si erano già affrontate proprio in serie A nel 2017-18 con il pareggio 1-1 all’andata al Mazza e la vittoria … InfoBetting: Scommesse Sportive e

DirettaSpal : La SPAL torna in campo per la Coppa Italia e lo fa allo stadio 'Ezio Scida' di Crotone per il 3° turno di qualificazione - acmilanencast : ??Así vamos: ?? Juventus ? Lecce ? Roma ?? SPAL ? Lazio ? Juventus ?? Napoli ? Parma ? Bologna ? Sassuolo ?? Atalanta ?… - francg1997 : RT @FcCrotoneOff: Mister Stroppa alla vigilia di Crotone-Spal Digita il seguente link per guardare l'intervista di mister Stroppa in vista… - TUTTOB1 : La Nuova Ferrara: 'Spal sperimentale in Coppa a Crotone' - TUTTOB1 : Spal, Marino: 'Con il Crotone ci sarà turnover, chi ha meno minutaggio deve giocare' -