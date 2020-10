Crolla palazzina a Napoli | “Ci vivevano lì dentro” | si scava tra le macerie VIDEO

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Spavento e paura nell’area orientale didove intorno alle 14 e 30 èta unaabitata da senza fissa nel quartiere San Giovanni a Teduccio. In questo momento sul posto, oltre a carabinieri e polizia municipale, sono a lavoro i vigili del fuoco che stannondo tra ledi via Innominata. Stando ad alcune testimonianze dei residenti della zona, fino a ieri sera la custode avrebbe visto due persone. Una coppia di senza fissa dimora che aveva adibito a casa la struttura dove prima c’era una fabbrica di conceria di pelli. Ora i soccorritori lavorano senza sosta per cercare la coppia. L'articolo: “Ci ...

In via Innominata, a Napoli, è crollata una palazzina utilizzata dalle persone senza una fissa dimora. A Napoli, nei pressi di via Innominata, è crollata una palazzina utilizzata dalle persone senza ...Una vecchia palazzina di due piani è crollata a Napoli in via Innominata, quartiere San Giovanni a Teduccio. (ANSA) ...