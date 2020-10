Crolla a San Giovanni a Teduccio palazzina abitata da clochard Nessun ferito

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Oggi pomeriggio, intorno alle 15, nel quartiere di Sana Napoli, èta una porzione di uno stabile di due piani, dismesso e disabitato da circa 20 anni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Poggioreale che stanno verificando se qualcuno e’ rimasto coinvolto nel crollo. Al momento non si registrano feriti ma, secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, l’edificio era stato segnalato come un rifugio per senzatetto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fanpage : #Napoli crolla palazzina si temono persone sotto le macerie - hashtag24news1 : Oggi pomeriggio, intorno alle 15, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli, è crollata una porzione di uno… - NapoliToday : #Cronaca #SanGiovanniaTeduccio Palazzo crolla a San Giovanni, si cercano eventuali dispersi - LelloConso : RT @fanpage: #Napoli crolla palazzina si temono persone sotto le macerie - ildesk : Via detta Innominata, verifiche in atto: al momento nessun ferito #napoli -

Si cercano dispersi in questi minuti. Una vecchia palazzina di due piani è crollata a Napoli in via Innominata, quartiere San Giovanni a Teduccio. Dalle prime informazioni raccolte dai vigili del ...Una vecchia palazzina di due piani è crollata a Napoli in via Innominata, quartiere San Giovanni a Teduccio. (ANSA) ...