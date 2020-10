Cristiano Ronaldo salta il Barcellona? Sfogo negazionista sui social | “Il tampone è una stronzata”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Ilè una stronzata”. È il messaggio cheha voluto condividere con i suoi oltre 241 milioni follower su Instagram dopo esser risultato ancora positivo al coronavirus. La conferma è arrivata ieri dopo l’esito dell’ennesimoa cui si è sottoposto il campione portoghese e che lo costringerà are la sfida di Champions League tra la sua Juventus e ildi Leo Messi, suo rivale da sempre. Sarà stato il nervosismo per l’ennesimo stop forzato o il paragone tra l’esito del test e il suo stato di salute, fatto sta che l’attaccante bianconero ha postato sulla sua pagina Instagram un messaggio inequivocabile o, meglio, un commento inequivocabile a un suo post, il tutto ...

ZZiliani : Cristiano #Ronaldo ha detto che tamponi sono una porcheria. Se pensi che la porcheria sia invece quello che ha dett… - tancredipalmeri : Gravissimo post di Cristiano Ronaldo, dicendo che “il tampone Covid è una str...ata” ??????? - Gazzetta_it : #CristianoRonaldo ancora positivo al #Covid: salta il Barcellona - Achab94 : RT @ZZiliani: Cristiano #Ronaldo ha detto che tamponi sono una porcheria. Se pensi che la porcheria sia invece quello che ha detto, e che s… - calciomercatoit : ?? Juventus - #CristianoRonaldo contro i tamponi: 'Sono una ca*****' -

"Il tampone è una str...". Cristiano Ronaldo ha risposto così ad un commento dopo aver postato una sua foto in cui ha annunciato di sentirsi bene e in salute concludendo con un "Forza Juve". Il ...Cristiano Ronaldo si è dovuto rassegnare all'esito dell'ultimo tampone, che ha dato ancora esito positivo: niente Barcellona in Champions League, niente sfida al rivale di sempre Messi. Il portoghese ...