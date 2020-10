Cristiano Ronaldo | ' Mi sento bene Il tampone? Una str' Burioni gli risponde | ' Benvenuto tra i virologi'

RobertoBurioni : Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima par… - ZZiliani : Cristiano #Ronaldo ha detto che tamponi sono una porcheria. Se pensi che la porcheria sia invece quello che ha dett… - tancredipalmeri : Gravissimo post di Cristiano Ronaldo, dicendo che “il tampone Covid è una str...ata” ??????? - carlopalma17 : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo 2014/15. Dragon Kit. - liberogiudizio : RT @ZZiliani: Cristiano #Ronaldo ha detto che tamponi sono una porcheria. Se pensi che la porcheria sia invece quello che ha detto, e che s… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Un messaggio di incoraggiamento, da fuori. Eccolo, Cristiano Ronaldo, che dovrà salatre la sfida con Messi. «Mi sento bene e sono in forma: forza Juve fino alla fine!»: è il messaggio postato da ...TORINO - Juventus-Barcellona è la sfida del giorno in Champions League. Senza Cristiano Ronaldo che incoraggia i bianconeri da casa, essendo ancora positivo al Covid-19. Lapo Elkann non manca di far ...