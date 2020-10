Cristiano Ronaldo accende il mercato: l’addio sarebbe a prezzo di “saldo” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus potrebbe essere messo in discussione. La permanenza dell'asso portoghese a Torino, nella prossima stagione, non è poi così scontata. Dalla Spagna, infatti, si rincorrono le voci sul possibile addio del calciatore nella prossima estate.Cristiano Ronaldo via a prezzo di saldocaption id="attachment 990527" align="alignnone" width="663" Cristiano Ronaldo (getty images)/captionSecondo quanto si apprende da todofichajes.com, la crisi economica per la pandemia di coronavirus in atto avrebbe costretto la Juventus alla drastica decisione di cedere Cristiano Ronaldo nell’estate 2021. Con il suo eventuale addio, la Vecchia Signora andrebbe a rispiarmiare sull’esoso ingaggio e ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il futuro dialla Juventus potrebbe essere messo in discussione. La permanenza dell'asso portoghese a Torino, nella prossima stagione, non è poi così scontata. Dalla Spagna, infatti, si rincorrono le voci sul possibile addio del calciatore nella prossima estate.via adi saldocaption id="attachment 990527" align="alignnone" width="663"(getty images)/captionSecondo quanto si apprende da todofichajes.com, la crisi economica per la pandemia di coronavirus in atto avrebbe costretto la Juventus alla drastica decisione di cederenell’estate 2021. Con il suo eventuale addio, la Vecchia Signora andrebbe a rispiarmiare sull’esoso ingaggio e ...

