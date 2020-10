Crisi nera per gli aeroporti italiani. I numeri tornano al 1995 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Covid-19 ha riportato le lancette indietro di 25 anni per gli aeroporti italiani. I dati di settembre mostrano un crollo dei passeggeri del 70% rispetto al 2019, toccando i livelli del 1995. È il quadro “allarmante” che emerge dai nuovi dati di Assaeroporti, l’associazione dei gestori aeroportuali che riunisce 32 operatori per 42 scali. I numeri DEL CROLLO I mesi estivi avevano fatto registrare una timida ripresa, ma settembre ha cancellato ogni più cauto ottimismo: 5,7 milioni di passeggeri, il 69,7% in meno rispetto al 2019, pari a quelli del 1995. Crollo più sensibile sui voli extra-Ue, ridottisi del 91%, su cui pesano quarantene e restrizioni imposte dai vari Stati ai viaggi aerei. Per il traffico interno all’Unione europea il calo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Covid-19 ha riportato le lancette indietro di 25 anni per gli. I dati di settembre mostrano un crollo dei passeggeri del 70% rispetto al 2019, toccando i livelli del. È il quadro “allarmante” che emerge dai nuovi dati di Ass, l’associazione dei gestori aeroportuali che riunisce 32 operatori per 42 scali. IDEL CROLLO I mesi estivi avevano fatto registrare una timida ripresa, ma settembre ha cancellato ogni più cauto ottimismo: 5,7 milioni di passeggeri, il 69,7% in meno rispetto al 2019, pari a quelli del. Crollo più sensibile sui voli extra-Ue, ridottisi del 91%, su cui pesano quarantene e restrizioni imposte dai vari Stati ai viaggi aerei. Per il traffico interno all’Unione europea il calo ...

Il semi-lockdown imposto contro il Covid azzanna i conti delle squadre di Serie A. Corsa per trovare soluzioni alla crisi sempre più nera. Il calcio italiano ha perso 600 milioni di euro quest’anno a ...

