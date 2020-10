Crediti fiscali come strumenti di pagamento | una grande opportunità

Leggi su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nel costante impegno a proteggere e rilanciare il nostro tessuto economico-produttivo, il Governo ha introdotto e confermato importantissime misure dità di vantaggio, riconoscendo una vasta serie did’imposta. Su tutti, ovviamente, pensiamo al Superbonus 110% per rilanciare un’edilizia virtuosa e consentire alle famiglie di effettuare interventi edilizi di miglioramento energetico e antisismico a costi ridottissimi, praticamente zero. Il Superbonus, che intendiamo prorogare, può davvero essere un meccanismo vincente perché si basa sulla libera circolazione e cessione a terzi del relativo credito d’imposta, fino ad arrivare in banca. Ma gli esempi sono numerosi. Si pensi aid’imposta introdotti per per il bonus affitti, aid’imposta legati ...