Covid, Zangrillo: “Pronto soccorso pieni? Non è vero che c’è disastro, ecco perché” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Il mio osservatorio è piuttosto indicativo, il 60% dei pazienti” positivi al coronavirus “che giungono in ospedale vengono dimessi nelle 10 ore successive. Sono i cosiddetti codici verdi”. Sono le parole del professor Alberto Zangrillo, prorettore dell’Università San Raffaele, a La vita in diretta. “E’ indubbio che il virus circoli e sia estremamente contagioso. Le misure prese dal governo mirano a limitare gli spostamenti. Se vogliamo arrivare al controllo assoluto, non ci riusciremo mai”, dice. “Dobbiamo ragionare in un contesto internazionale: è un problema dell’Europa e del mondo. Nessuno nega che ci sia pressione sugli ospedali, una pressione che si riverbera sulle terapie intensive”.



