Covid | Viecca | Avanti così la gente morirà in casa come a marzo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ottobre 2020 - "Gli ospedali di Milano sono al collasso , non c'è più posto per i pazienti.;, si rischia di morire in ambulanza o inaccadeva in primavera". Lo dice ...

Affaritaliani : Covid: Viecca (Sacco): se si va avanti così la gente morirà in casa - Ale_De_Chirico : Covid, primario Sacco lancia allarme: 'Così la gente morirà in casa' - graziacalore : allora perchè PROPRIO DAL SACCO DI MILANO escono fuori le voci più allarmistiche ( terroristiche vedi GALLI) se usa… -

IL GIORNO

Maurizio Viecca, responsabile della Cardiologia: «Non c'è più posto per i pazienti. Tanti operatori sanitari si sono ammalati. Le istituzioni devono intervenire subito. Sanzioni per chi non usa corret ...Avanti così, si rischia di morire in ambulanza o in casa, come accadeva in primavera", questo il pericolo secondo il dottor Maurizio Viecca. "Chi vuol chiudere ... essere decongestionate da quei casi ...